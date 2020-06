Serie A, sabato si ricomincia: tutte le ultime dai campi e le probabili formazioni

Tempo di campionato, tempo di ripresa, tempo di Serie A. Da sabato sera finalmente lo sport più amato d'Italia tornerà a riempire le nostre case, e non solo durante i weekend. Sette settimane in cui FIGC e governance della massima divisione hanno deciso di "comprimere" un terzo di campionato, quello rimanente della stagione 2019-20. Andiamo a vedere come le venti squadre di Serie A si stanno preparando per il gran finale, quello che consegnerà Scudetto, posti Champions, Europa League e naturalmente tre retrocessioni in Serie B: assenze, probabili formazioni e tutte le ultime raccolte dagli inviati di TUTTOmercatoWEB.com.

ATALANTA -Domenica la sfida al Sassuolo: tutti a disposizione di Gasperini (Patrick Iannarelli)

BOLOGNA -Lunedì in campo contro la Juve: Barrow guiderà l'attacco (Dario Ronzulli)

BRESCIA -Lunedì si riparte dalla Fiorentina: difesa a pezzi, per la salvezza serve un miracolo (Patrick Iannarelli)

CAGLIARI -Sabato si riparte contro l'Hellas ma senza Nainggolan (Francesco Aresu)

FIORENTINA -Lunedì il Brescia in casa. Un solo assente, Ribery dalla panchina (Dimitri Conti)

GENOA -Martedì c'è il Parma per riprendere la corsa salvezza: Radovanovic ai box (Andrea Piras)

HELLAS VERONA -Sabato c'è il Cagliari: out Eysseric, Juric studia le mosse (Luca Chiarini)

INTER -La Sampdoria si avvicina: dubbio Vecino, occasione per Sanchez (Alessandro Rimi)

JUVENTUS -Lunedì la ripresa della Serie A da Bologna: tanti dubbi per Sarri (Giovanni Albanese)

LAZIO -Mercoledì il big match con l'Atalanta: ottimismo su Marusic, meno su Luiz Felipe (Riccardo Caponetti)

LECCE -Lunedì arriva il Milan: Donati e Deiola due assenze pesanti per Liverani (Dennis Magrì)

MILAN -Lunedì a Lecce senza Ibra: così Pioli prepara il ritorno (Antonio Vitiello)

NAPOLI -Tra 5 giorni si riparte da Verona: (quasi) tutti pronti per la rincorsa Champions (Pierpaolo Matrone)

PARMA - Sabato si torna in campo a Torino: qualche dubbio per D’Aversa (Niccolò Pasta)

ROMA - Mercoledì di nuovo in campo contro la Samp: Lopez verso il recupero. Zaniolo out (Dario Marchetti)

SAMPDORIA - Si riparte dall'Inter: Ranieri con il dubbio sul modulo e Ferrari unico assente (Andrea Piras)

SASSUOLO - De Zerbi prova due formazioni in vista della gara di Bergamo: out Romagna (Antonio Parrotto)

TORINO - Punti subito per evitare rischi: ma Longo è già in emergenza (Emanuele Pastorella)

SPAL - Si avvicina la sfida al Cagliari: rebus centrocampo. Fares e DiFra titolari (Davide Soattin)

UDINESE - A Torino con De Paul: niente di grave per l'argentino, ci sarà martedì (Davide Marchiol)