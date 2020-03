Serie A, salta il banco Lega-AIC: ora tutti i club inseguono la linea Juventus

Repubblica oggi in edicola fa il punto su quello che è il prezzo della sosta per il calcio italiano. I club di Serie A inseguono i tagli agli stipendi della Juventus: l'accordo dei bianconeri sugli ingaggi detta la linea del campionato, salta il tavolo tra Lega Calcio e Assocalciatori, si va alle trattative individuali. Dove potrebbe arrivare una concertazione semmai è per la B e la C, dove molti calciatori hanno stipendi normali e non da faraoni.