© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È sempre più spezzatino in Serie A. I tempi in cui le gare si disputavano tutte di domenica alle ore 15:00 sembrano ormai un lontano ricordo. L’ultima idea è quella di inserire un’altra fascia oraria in vista del triennio 2021-2024. Come riportato dal Corriere della Sera, la Lega Serie A e il nuovo presidente Paolo Dal Pino stanno considerando di inserire un lunch match anche il sabato. L’orario potrebbe essere quello classico delle 12:30, ma non è da escludere una collocazione alle 13:30. L’obiettivo sarebbe ovviamente lo stesso delle gare domenicali a ora di pranzo, ovvero quello di aumentare la propria visibilità nei mercato asiatici.