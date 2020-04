Serie A, si discute sulla salute delle squadre arbitrali. VAR verso l'addio

Si prospettano norme speciali per la salvaguardia della salute delle squadre arbitrali qualora si decidesse di tornare in campo. Fa il punto della situazione il Corriere dello Sport che riporta le questioni sul tavolo per le ex Giacchette nere: in primis la logistica vista la mancanza di un vettore appositamente sanificato per i loro spostamenti e quelli di eventuali sostituti d’emergenza, ma anche e soprattutto il VAR. L’ausilio tecnologico per gli arbitri in campo potrebbe, infatti, saltare completamente poiché prevede troppi tecnici e arbitri in pochi metri quadrati di spazio.