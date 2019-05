Serie A, Sky o DAZN? La programmazione tv del 37° turno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito la suddivisione pubblicata dal sito ufficiale della Lega:

18° giornata di ritorno

18/05/2019 Sabato 15.00 Udinese-SPAL SKY

18/05/2019 Sabato 18.00 Genoa-Cagliari SKY

18/05/2019 Sabato 20.30 Sassuolo-Roma DAZN

19/05/2019 Domenica 12.30 ChievoVerona-Samp DAZN

19/05/2019 Domenica 15.00 Empoli-Torino SKY

19/05/2019 Domenica 15.00 Parma-Fiorentina DAZN

19/05/2019 Domenica 18.00 Milan-Frosinone SKY

19/05/2019 Domenica 20.30 Napoli-Inter SKY

19/05/2019 Domenica 20.30 Juventus-Atalanta SKY

20/05/2019 Lunedì 20.30 Lazio-Bologna SKY.