© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una patch per celebrare i migliori giocatori della Serie A 2018/2019. Nella prima giornata del massimo campionato italiano, i più attenti avranno potuto notare diversi giocatori con uno stemma blu e dorato sul petto. Nello specifico, avevano diritto di indossaro: Samir Handanovic (miglior portiere), Kalidou Koulibaly (miglior difensore), Sergej Milinkovic-Savic (miglior centrocampista), Fabio Quagliarella (miglior attaccante), Nicolò Zaniolo (miglior giovane) e Cristiano Ronaldo (miglior giocatore). Dei sei, soltanto uno si è presentato senza la patch: curiosamente, l'MVP dello scorso campionato, ovvero CR7. Non è chiaro quali siano i motivi della scelta (la premiazione di CR7, miglior giocatore pur non essendo miglior attaccante, fu anche contestata da alcuni osservatori) né se sia permanente o temporanea.