Serie A, stagione prolungata al 31 agosto: ecco cosa può succedere ai prestiti in casa Roma

L’indicazione da parte della FIGC di ieri è chiara: la stagione 2019-20 terminerà il 31 agosto. Una mossa, da parte del presidente Gravina, anche per provare a sistemare tutta la questione dei contratti in scadenza il prossimo 30 giugno. Tra prestiti e giocatori a scadenza sono tante le situazioni in bilico. La FIFA, così come l’UEFA, non può creare una norma ad hoc perché ogni paese ha una sua regolamentazione per quanto concerne il diritto del lavoro quindi tutto è rimandato a un accordo tra i club.

La Roma, ad esempio, ha diverse situazioni da risolvere. Da Smalling a Mkhitaryan, passando per Zappacosta e Kalinic: tutti prestiti che dopo il prolungamento della stagione fino al 31 agosto possono intraprendere due strade. La prima prevede un accordo tra i due club che condividono il calciatore per un prolungamento naturale del contratto di altri due mesi. In caso di mancata intesa tra le parti, il calciatore sarebbe costretto a restare fermo due mesi. Il paradosso potrebbe crearsi per Smalling qualora Roma e Manchester United dovessero affrontarsi in Europa League perché i Red Evils potrebbero non dare l’ok al prolungamento del prestito per evitare di ritrovarselo contro ad agosto. Una situazione abbastanza complessa e che nei prossimi mesi terrà impegnato Petrachi su più tavoli visti anche i tanti prestiti che invece sarebbero destinati al rientro come Florenzi, Karsdorp e Schick. Per quest’ultimo un accordo va trovato entro il 15 giugno e con un piccolo sconto per il Lipsia. L’operazione potrebbe chiudersi sulla base di 25 milioni di euro pagabili in un’unica soluzione.