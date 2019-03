© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Dejan Lovren è finito nei radar dei maggiori club di Serie A. Il difensore croato piace a Napoli e Roma, che hanno identificato in lui l'eventuale sostituto di Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas, entrambi richiesti in Premier League. Anche il Milan è interessato al difensore. Classe 1989, Lovren è stato pagato dal Liverpool 20 milioni di euro ed ha il contratto in scadenza nel 2021. In quest'ultima stagione ha giocato poco, solo 9 presenze in Premier League condizionato dai problemi fisici e anche dalle scelte di Jurgen Klopp, che gli sta preferendo Joe Gomez e Joel Matip.