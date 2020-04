Serie A, telefonata Tommasi-Spadafora ma la ripresa degli allenamenti non verrà anticipata

I calciatori sono passati a sentirsi privilegiati a discriminati nel giro di poche ore dopo la decisione del governo di dare il via libera agli allenamenti invididuali per gli atleti degli sport singoli, contrariamente a quanto potranno fare quelli degli sport collettivi. Ieri sera, proprio per parlare di questo tema, c'è stata una telefonata tra il ministro dello Sport Spadafora e il presidente dell'AIC Tommasi, con il rappresentante dell'esecutivo che ha sottolineato come "non ci fosse scelta" a causa delle indicazioni stringenti del comitato tecnico scientifico. Difficile pensare che ci possa essere un cambio di rotta con un'anticipazione al 4 maggio degli allenamenti nei centri sportivi per i calciatori di Serie A, ma in molti si chiedono come sia possibile non comprendere che il rischio di contagio aumenta senza dubbio lasciando persone libere di allenarsi in strada piuttosto che in centri sportivi all'avanguardia con staff professionali pronti a intervenire in qualsiasi momento. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.