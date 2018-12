Serie A, Top 11 del 14° turno: "prima" per Zaniolo. Quagliarella evergreen

Otto squadre rappresentate nella Top 11 del 14° turno di Serie A: Juventus, Roma e Sampdoria hanno due giocatori a testa, seguono Cagliari, Milan, SPAL, Frosinone ed Empoli. Nessun miglior giocatore in assoluto, ma tanti a pari merito con un 7.5 in pagella: spicca Nicolò Zaniolo, 19 anni e sole 5 presenze in Serie A: il giovane trequartista ha fatto vedere il suo talento in una partita delicata contro l'Inter davanti al palcoscenico dell'Olimpico. Nota di merito anche a Jasmin Kurtic, autore di una doppietta in SPAL-Empoli. Eterno Fabio Quagliarella, che in barba alle 35 primavere fa ancora la differenza con la maglia della Sampdoria. Di seguito l'undici tipo schierato con un 4-2-3-1.

ALESSIO CRAGNO

Frosinone-Cagliari 1-1

Ottima prestazione del numero 1 cagliaritano. Se al termine del primo tempo il Cagliari è sotto di un solo gol gran parte del merito è proprio suo. Anche nella ripresa si segnala per un paio di interventi importanti, come quello a 3 minuti dal termine su Ciofani.

JOAO CANCELO

Fiorentina-Juventus 0-3

Allegri lo schiera a sinistra ma la sostanza non cambia. Quando spinge sembra un treno, sta bene fisicamente ed i compagni lo cercano spesso e volentieri. In fase difensiva non commette sbavature.

GIORGIO CHIELLINI

Fiorentina-Juventus 0-3

Altra grande prestazione del capitano bianconero. In fase difensiva è praticamente perfetto, soprattutto di testa. E si toglie pure la soddisfazione del gol dello 0-2, seppure arrivi in modo un po' fortunoso.

CRISTIAN ZAPATA

Milan-Parma 2-1

Tiene Inglese lontano dalla porta, la difesa rossonera è più ricca di assenze che di giocatori ma tiene botta in maniera ampiamente positiva.

ALEKSANDAR KOLAROV

Roma-Inter 2-2

Si sgancia all’8’ cercando la conclusione, idea intelligente non tramutata però in un pericolo per gli avversari. Trova il guantone di Handanovic sulla conclusione indirizzata all’incrocio prima dell’intervallo. Nel secondo tempo porta a termine la sua vendetta, realizzando il rigore con freddezza glaciale.

JASMIN KURTIC

SPAL-Empoli 2-2

Gioca con la testa, in tutti i sensi. Ragiona da calciatore navigato e realizza due gol: al 5’ porta la SPAL avanti, poi al 67’ agguanta il pari. Sempre di testa, una doppietta d’oro per l’ex Atalanta.

FRANCESCO CASSATA

Frosinone-Cagliari 1-1

Grandissimo primo tempo per l'autore del gol dell'1-0. Oltre alla rete, frutto di un intelligente inserimento a centro area, nella sua gara c'è anche tanta fisicità e qualità nel cuore del centrocampo ciociaro. Cala nella ripresa, ma il suo apporto risulta comunque decisivo.

RADE KRUINIC

SPAL-Empoli 2-2

Buone le sue geometrie, a metà della prima frazione lancia a rete Caputo per il momentaneo 1-1. Autore di un eurogol poco prima dell’intervallo, con un destro forte e preciso da circa 25 metri. Lascia il campo stremato

NICOLO ZANIOLO

Roma-Inter 2-2

Cerca subito la giocata in avvio, ma trova la respinta di Handanovic sul suo traversone basso. Ha personalità da vendere e tanta qualità, gioca come un veterano e chiede invano il rigore dopo essere stato sgambettato da D’Ambrosio. E’ tra gli uomini più pericolosi della banda di Di Francesco.

GASTON RAMIREZ

Sampdoria-Bologna 4-1

Corre, rincorre, fa assist e segna. Una prestazione da incorniciare per l'ex di turno, che trascina la Samp a un successo importantissimo.

FABIO QUAGLIARELLA

Sampdoria-Bologna 4-1

Altri due gol, e sono 134 in Serie A. Ormai è una costante, a 35 anni sta vivendo una seconda giovinezza. Brillantezza fisica e colpi da campione, grazie a lui la Samp torna a vincere.