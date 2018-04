Serie A, Top 11 del 30° turno: tanta Lazio davanti. Dietro ci pensa la SPAL

© foto di Federico Gaetano

Di seguito l'undici tipo del 30° turno di Serie A: spicca la presenza massiccia della Lazio, con Immobile, Lucas Leiva e Luis Alberto mattatori nel 6-2 al Benevento. Torino e SPAL propongono due giocatori a testa, mentre Atalanta, Bologna, Milan e Inter completano la formazione ideale:

ALEX MERET (SPAL)

Genoa-SPAL 1-1

Imperdonabile il primo fallo, poi para un rigore importantissimo e salva il punteggio in un paio di occasioni.

MANUEL LAZZARI (SPAL)

Genoa-SPAL 1-1

Non si ferma mai, ogni volta prova l’uno contro uno. E torna a segnare con un gol che può essere pesante in chiave salvezza.

ANDREA MASIELLO (Atalanta)

Atalanta-Udinese 2-0

Terzo gol in campionato con un bel tiro coordinato dall'interno dell'area. Chiude così la partita, dopo non aver mai rischiato in fase difensiva.

LEONARDO BONUCCI (Milan)

Juventus-Milan 3-1

Accetta i fischi, che lo caricano, e sigla la rete del pareggio con un bel colpo di testa. Il più classico dei gol dell'ex.

CRISTIAN ANSALDI (Torino)

Cagliari-Torino 0-4

Si prende il giallo nella seconda frazione a testimoniare che non si risparmia mai dal primo all'ultimo minuto, meritato il gol con furbizia e forza di volontà

ERICK PULGAR (Bologna)

Bologna-Roma 1-1

Trova il gol che sblocca la sfida, sale in cattedra e non va mai in difficoltà. Si sacrifica anche in fase di non possesso.

LUCAS LEIVA (Lazio)

Lazio-Benevento 6-2

In stato di grazia. Un gigante da play basso, tanti palloni arpionati, imposta e rifinisce. Nel finale, la ciliegina: un delizioso destro a giro che vale il quinto centro della Lazio.

IAGO FALQUE (Torino)

Cagliari-Torino 0-4

Un primo tempo in difficoltà con pochissimi palloni giocabili ma nella ripresa decide la sfida, prima manda in porta la respinta del palo di Belotti poi serve l'assist vincete per Adem Ljajic

LUIS ALBERTO (Lazio)

Lazio-Benevento 6-2

Un gioiellino il tocco morbido per Caicedo, pesca il secondo assist dalla bandierina. Il penalty trasformato allo scadere è la naturale conclusione di una prestazione super.

IVAN PERISIC (Inter)

Inter-Hellas Verona 3-0

Crea tante occasioni per i compagni, segna un gol e dà continuità al buon momento. Il croato sembra un calciatore pienamente ritrovato: gioca col sorriso e crea il panico nella retroguardia gialloblù.

CIRO IMMOBILE (Lazio)

Lazio-Benevento 6-2

Anche oggi due sigilli, ventisei soltanto in campionato. Letale sul filo dell'offside, glaciale sotto porta. Inzaghi gli concede la passerella prima del quarto d'ora finale, anche in ottica EL.