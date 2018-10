Serie A, Top 11 del 9° turno. Ilicic spicca su tutti, prima per Calabresi

Josip Ilicic è il miglior giocatore del 9° turno di Serie A. Lo sloveno è tornato, i problemi sono alle spalle e al Chievo lo hanno capito bene. Tripletta per lui al Bentegodi nel 5-1 per l'Atalanta e 8 in pagella: nessuno come lui. Gli orobici sono rappresentati anche da Robin Gosens e Marten de Roon. L'impresa della SPAL a Roma porta nella Top 11 gli ottimi Lazzari e Vicari, mentre un Fabian Ruiz super rappresenta il Napoli. Premiato anche Arturo Calabresi, al suo primo gol in Serie A, e Matias Vecino, assistman del derby vinto dall'Inter. Frosinone non vince ma riabbraccia Daniel Ciofani: si sentiva la sua mancanza, eccome. Il gol capolavoro di Iago Falque merita di essere sottolineato così come un ottimo Cragno a Firenze.

ALESSIO CRAGNO

Fiorentina-Cagliari 1-1

Superato solo da un calcio di rigore, è ottimo su Chiesa nel finale di gara.

MANUEL LAZZARI

Roma-SPAL 0-2

Nei primi 30 minuti si vede pochissimo, arginato molto bene da Luca Pellegrini. Poi sale in cattedra, si conquista il rigore e nella ripresa mette continuamente in apprensione la difesa ed il centrocampo di Di Francesco.

FRANCESCO VICARI

Roma-SPAL 0-2

Uno dei migliori co Lazzari. Chiude tutti gli spazi in difesa e fa a sportellate con Dzeko. Quando posizionato sembra insuperabile e anche a livello di personalità dà il suo contributo.

ARTURO CALABRESI

Bologna-Torino 2-2

Contro Belotti e Falque ha vita difficile in fase difensiva, ma risponde colpo su colpo e ha anche il grande merito di realizzare con un inserimento da attaccante puro il gol del pari (primo centro in Serie A).

ROBIN GOSENS

ChievoVerona-Atalanta 1-5

Fa il vuoto sulla sua fascia, dopo un bell'assist trova anche il tempo per un bel gol. Fossero tutti così gli avversari.

FABIAN RUIZ

Udinese-Napoli 0-3

Entra e dopo pochi minuti estrae dal cilindro il gol del vantaggio. Un destro a giro (in teoria il suo piede debole...) che finisce sotto l'incrocio dei pali e batte Scuffet. Gioca a tutta fascia e non dà punti di riferimenti, accentrandosi spesso e volentieri per supportare di più e meglio le due punte. Anche nel secondo tempo è inarrestabile, la sua migliore gara da quando è a Napoli.

MARTEN DE ROON

ChievoVerona-Atalanta 1-5

Apre le marcature con un gran bel gol, poi titaneggia a centrocampo.

MATIAS VECINO

Inter-Milan 1-0

Un cross delizioso, al netto dell'uscita di Donnarumma, che vale la capocciata decisiva di Icardi e magari la svolta della stagione. Per il resto prova di sostanza.

IAGO FALQUE

Bologna-Torino 2-2

Sblocca il risultato con una vera e propria magia dalla distanza, prima di confezionare un assist perfetto per Baselli dopo l'erroraccio di Nagy. Sempre pericoloso con la sua qualità e imprevedibilità, è senza dubbio lui il man of the match.

DANIEL CIOFANI

Frosinone-Empoli 3-3

Mattatore assoluto della gara per i suoi, freddo dal dischetto e implacabile quando gli arriva la palla del 3-2. Seconda doppietta in Serie A, sempre contro l'Empoli: l'azzurro gli porta bene.



JOSIP ILICIC

ChievoVerona-Atalanta 1-5

Chissà come sarebbe andata in Europa League con lui in campo. Torna ai suoi livelli: tre gol e tante belle giocate. Su tutte, spicca per fame e anche egoismo: basta tirare in porta, per risolvere il problema del gol. È tornato.