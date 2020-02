vedi letture

Serie A, Torino-Parma ed Hellas-Cagliari verranno recuperate l'11 marzo

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari per i recuperi della sesta giornata del girone di ritorno e delle variazioni per le gare di ottava e nona giornata. "A seguito delle decisioni assunte in data 23 febbraio 2020 dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive e ai conseguenti rinvii disposti con comunicati Ufficiali n. 186 e 187, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone i recuperi e le necessarie variazioni alla programmazione delle seguenti gare del Campionato di Serie A TIM:

RECUPERI 6a GIORNATA RITORNO

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 15.00 HELLAS VERONA-CAGLIARI (DAZN)

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 18.30 TORINO-PARMA (SKY)

VARIAZIONI 8a GIORNATA RITORNO

Sabato 7 marzo 2020 ore 15.00 TORINO-UDINESE (SKY) (anziché lunedì 9 marzo 2020 ore 18.45)

Lunedì 9 marzo 2020 ore 20.45 LECCE-MILAN (SKY) (anziché ore 21.00)

VARIAZIONI 9a GIORNATA RITORNO

Sabato 14 marzo 2020 ore 15.00 BRESCIA-GENOA (SKY) (anziché domenica 15 marzo 2020 ore 15.00)

Domenica 15 marzo 2020 ore 15.00 SASSUOLO-HELLAS VERONA (DAZN) (anziché sabato 14 marzo 2020 ore 15.00)

La programmazione dei recuperi delle gare ATALANTA-SASSUOLO e INTER-SAMPDORIA sarà resa nota successivamente.