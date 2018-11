Serie A, tre esoneri dopo undici giornate: Andreazzoli completa il tris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo D'Anna, Davide Ballardini, ora Aurelio Andreazzoli. Sono tre le panchine saltate in Serie A finora, terzo in ordine cronologico l'allenatore dell'Empoli. Nuovi in carica, invece, Gian Piero Ventura, Ivan Juric e Giuseppe Iachini, rispettivamente al Chievo Verona, al Genoa e in casa azzurra.

8° giornata Chievo Verona: Gian Piero Ventura per Lorenzo D'Anna

8° giornata Genoa: Ivan Juric per Davide Ballardini

11° giornata Empoli: Giuseppe Iachini per Aurelio Andreazzoli