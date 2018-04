Serie A, tutte le formazioni del 33° turno: torna Higuain, Immobile c'è

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'anticipo di ieri e la gara delle 18, spazio a otto gare nella serata di Serie A. Continua lo scontro a distanza tra Juventus e Napoli, coi bianconeri che giocheranno in casa del Crotone, mentre gli azzurri disputeranno una sfida interna contro l'Udinese. Nella Roma, reduce dal derby, torna il tridente e viene escluso Schick, mentre la Lazio giocherà una gara importantissima per l'Europa a Firenze, dove i viola si schierano senza Saponara e Thereau. Gara decisiva per la salvezza a Verona, dove è di scena Hellas-Sassuolo. Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle otto gare del 36° turno di Serie B:

