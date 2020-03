Serie A, un calciatore colpito da coronavirus farebbe terminare il campionato

vedi letture

Il Corriere della Sera riporta uno scenario che nasce dalla discussione tra club che ieri ha portato a decidere di far slittare di una giornata il campionato pur di recuperare subito i turni rinviati negli scorsi giorni: in caso di positività di un calciatore di Serie A al Covid-19, cioè al Coronavirus, il campionato sarebbe costretto a fermarsi e dunque a non concludersi perché visti i calendari, una squadra sospesa per due settimane di quarantena come succede in Lega Pro, non sarebbe sostenibile per il sistema calcio.