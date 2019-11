Serie A, una donna per la presidenza? In lizza Mantovani, Mansi e Moratti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una donna per succedere a Gaetano Micciché come presidente di Lega Serie A: secondo quanto riferito da Tuttosport, oltre ai nomi di Maroni e Tremonti, vi sarebbero in lizza anche Antonella Mansi (presidente di Confindustria), Letizia Moratti (oggi presidente CdA di Ubi Banca) e Ludovica Mantovani (presidente della Divisione calcio femminile FIGC).