Serie A, una lettera per far leva su Conte: Lega a caccia di una unità per la ripresa

vedi letture

Nella giornata di ieri la Lega calcio si è compattata senza però raggiungere l'unanimità per spedire una lettera a Giuseppe Conte chiedendo chiarezza in merito alla ripresa del campionato. Sono rimasti fuori dal documento il Torino e il Brescia, con Samp e Cagliari che invece hanno deciso di allinearsi agli altri club favorevoli al ritorno in campo. Nella giornata di oggi, vigilia dell'assemblea straordinaria prevista per domani, il presidente Dal Pino ribadirà a Cairo e Cellino la necessità di presentarsi uniti davanti all'esecutivo, perché non è accettabile riprendere ad allenarsi senza la certezza di riprendere anche il campionato.

L'appoggio di Conte - In Lega sono convinti che il Premier sia per la ripresa del calcio ed è per questo che Dal Pino vuole coinvolgerlo direttamente. Sicuramente il mondo del pallone farà leva sulla volontà del Primo Ministro di non mettere in difficoltà un'industria così importante per il paese. I proprietari dei club vogliono che sia il governo a prendere una decisione politica valutando anche i rischi futuri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.