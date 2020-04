Serie A verso i 5 cambi, ma la panchina della Roma è tra le meno incisive: solo tre gol su 74 cambi

La ripresa del campionato potrebbe presentare novità sostanziali. L’Ifab ha già reso note le nuove politiche Var e non è detto che possano essere prese in considerazione già per il rush finale di stagione, ma l’altro grande aspetto al vaglio è la proposta lanciata qualche giorno fa da Ranieri sui 5 cambi. Non più tre, ma altri due per aiutare gli allenatori a far fronte a possibili infortuni che potrebbero scaturire dai tanti impegni ravvicinati e dal grande caldo con il quale i giocatori saranno costretti a convivere. Molti addetti ai lavori vedono questa indicazione come un aiuto ulteriore ai club più forti e con una rosa più lunga. La realtà, però, sembra un’altra. Non necessariamente avere una panchina lunga equivale ad averla anche incisiva.

E’ il caso di Inter e Roma che dai giocatori non titolari hanno ricavato in totale quattro gol in Serie A, uno i nerazzurrri (peggio ha fatto solo la Spal con zero) e 3 i giallorossi. Entrando più in profondità dell’analisi: sono 1493 i minuti giocati dai sostituti di Fonseca e delle tre reti, due sono arrivate da Mkhitaryan e una da Perotti. Considerando come l’armeno ora sia diventato un titolare dell’undici capitolino, a Fonseca rimane ben poco per cambiare in corsa le sorti di una partita. Un alibi, valido anche per l’Inter, è legato agli infortuni perché entrambe le due formazioni sono state falcidiate da problemi traumatici e muscolari in questa stagione, ma non è sufficiente per spiegare un rendimento così poco efficace per chi subentra. Soprattutto nel momento in cui la corsa della Roma per entrare in Champions è sull’Atalanta, squadra che invece guida questa particolare classifica con 14 gol dai calciatori della panchina di Gasperini. Decisamente la migliore per distacco, con 6 reti in più del Verona secondo. Insomma, Fonseca dovrà chiedere uno sforzo maggiore ai suoi calciatori, ma almeno alla ripresa potrà contare su tutta la rosa a disposizione.