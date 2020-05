Serie A verso lo scontro sui diritti TV: club pronti alla battaglia legale per l'ultima rata

La Serie A è al bivio sui diritti tv. Oggi si terrà il Consiglio di Lega, mentre domani è in programma l’assemblea, ovviamente in videoconferenza, chiave per decidere la strada da seguire: scontro o meno. La linea dura, però, come scrive La Gazzetta dello Sport, sembra ormai definitivamente passata.

19 club su 20 hanno fatturato. Di fatto, tutte le squadre del massimo campionato ritengono dovuto il pagamento dell’ultima rata stagionale (si parla di circa 230 milioni di euro in totale) da parte delle Pay Tv. La maggioranza che spinge per arrivare alla battaglia legale è sempre più compatta e numerosa: tra oggi e domani si potrà votare l’atteggiamento da seguire. Ma chi spingeva per una soluzione pacifica è ormai in (netta) minoranza.