Serie B, 4a Giornata - C'è Crotone-Hellas. Sfida tra nuovi tecnici a Carpi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le settimane, come le giornate di campionato, passano ma il caos regna ancora sovrano. Siamo alquarto turno di Serie B ma potrebbero esserci ancora degli stravolgimenti, vedi il caso Virtus Entella che attende che la FIGC attui la decisione del Collegio di Garanzia del Coni per la riammissione al campionato cadetto nonostante abbia già giocato e vinto la prima gara di Serie C contro il Gozzano. Prosegue l'anno nero del calcio italiano ma c'è sempre da pensare al campo che già emette i suoi primi risultati della quarta giornata nell'anticipo del venerdì sera al Vigorito con il derby tutto campano tra il Benevento e Salernitana vinto dagli uomini di Bucchi con un roboante 4-0 grazie alle reti Maggio, Improta, Insigne e Asencio.

I big match della 4a Giornata - Il primo grande match di giornata andrà in scena all'Ezio Scida di Crotone, in campo i padroni di casa di Giovanni Stroppa che affronteranno il lanciato Hellas Verona di Fabio Grosso. Squadre costruire per lottare per i piani alti della classifica, i calabresi hanno messo in fila due vittorie consecutive convincenti contro Foggia e Livorno dopo l'inizio da incubo con il KO contro il Cittadella. Davanti un Hellas che ha ritrovato Giampaolo Pazzini, l'esperto attaccante è tornato cecchino con una tripletta da protagonista nell'ultima gara vinta contro il Carpi. Altro big match sarà quello del Renzo Barbera con il Palermo che dopo aver trovato i primi tre punti della stagione, vuole bissare il successo contro il Perugia reduce dal turno di riposo.

Sfida tra nuovi tecnici - Fabrizio Castori aveva lasciato la panchina del Carpi al Vigorito di Benevento, la sconfitta nella finale playoff non aveva regalato ai biancorossi il pronto ritorno in Serie A. Dopo la rete di Puscas è passato un anno e tre mesi e Fabrizio Castori torna al Cabassi visto l'avvio deludente di Marcello Chezzi che ha raccolto tre sconfitte in altrettante gare. Di contro ci sarà il Brescia che ha salutato l'esordiente David Suazo dopo il pari con il Pescara, arriva sulla panchina dei lombardi l'ex tecnico del Novara Eugenio Corini.

Da non sottovalutare la capolista Cittadella, la formazione di Venturato guida la classifica della Serie B con tre vittorie consecutive e zero reti al passivo. L'avversario odierno sarà lo Spezia, squadra interessante ma ancora alla ricerca della quadra. Alla ricerca di conferme anche il Pescara di Pillon che se la vedrà contro un Foggia costruito per stupire ma non ancora espresso. Torna in campo al Via del Mare il Lecce che deve vendicarsi della sconfitta di Ascoli, non sarà semplice contro un Venezia che comunque appare meno solido della passata stagione. Prima vittoria cercasi per Cosenza e Livorno nell'esordio ufficiale davanti ai propri tifosi del San Vito Marulla per i calabresi. Chiude il turno la sfida di domenica con la Cremonese di Mandorlini ospite di un Padova reduce dalla pesante sconfitta di Salerno.