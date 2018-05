Serie B, definiti i playoff: si parte il 26 maggio, le gare e le date

Con la fine della regular season in Serie B, sono delineate anche le sfide per i playoff. Queste le gare in programma:

Turno preliminare

Bari, 26 maggio 2018 ore 18.00 - Bari-Cittadella

Venezia, 27 maggio 2018, ore 20.30 - Venezia-Perugia

Semifinali

29 maggio 2018, ore 20.30 - Vincente Bari/Cittadella-Frosinone

Frosinone, 2 giugno 2018, ore 20.30 - Frosinone-vincente Bari/Cittadella

30 maggio 2018, ore 20.30 - Vincente Venezia/Perugia-Palermo

Palermo, 3 giugno 2018, ore 20.30 - Palermo-vincente Venezia/Perugia