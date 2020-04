Serie B e C aspettano la A. In caso di stop è alto il rischio ricorsi per promozioni e retrocessioni

L'edizione odierna de La Repubblica fa il punto su quella che potrebbe essere la soluzione per le serie inferiori del calcio italiano. La Lega di B deve aspettare la Serie A ma aspetta anche la mutualità: 2-2,5 milioni per club che arrivano dalla massima serie, vitali per tante società. E poi c'è la C, col 90% delle sessanta societàcontrarie alla ripartenza e dove potrebbe essere attivato l'istituto della cassa integrazione per i calciatori.

Rischio ricorsi La situazione potrebbe così essere cristallizzata. niente play-off e pla-out. In A Benevento, Crotone e Frosinone. In C Livorno, Cosenza e Trapani, promosse Monza, Vicenza e Reggina. Il rischio di ricorsi è altissimo anche da parte di chi avrebbe avuto, a cose regolari, diritto a play-off come il Bari.