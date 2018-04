Serie B, Empoli promosso in A. Parma e Frosinone ko

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sono da poco concluse le gare del 38° turno di serie B. L'Empoli pareggia contro il Novara ma conquista la matematica promozione in serie A. Alle Spalle dell'Empoli non cambia niente: dopo il ko di ieri del Palermo, anche Frosinone e Parma sono stata sconfitte, rispettivamente da Cesena e Pro Vercelli. In chiave salvezza pesante sconfitta della Ternana in casa con il Pescara.

Ascoli-Perugia 2-2 (17' Cerri, 33' Addae, 65' Cerri, 66' D'Urso)

Carpi-Avellino 0-0

Cesena-Frosinone 1-0 (53' Laribi)

Cittadella-Foggia 3-1 (47' Kuame, 61' Deli, 63' Schenetti, 75' Vido)

Empoli-Novara 1-1 (36' Caputo, 45+4' Puscas)

Pro Vercelli-Parma 1-0 (50' Castiglia)

Salernitana-Brescia 4-2 (27' Sprocati, 53' Tonali, 60' Bocalon, 69' aut.Somma, 73' Okwonkwo, 82' Zito )

Spezia-Cremonese 1-0 (86' Maggiore)

Ternana-Pescara 0-3 (24' Pepin, 43' Mancuso, 84' Capone)