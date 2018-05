© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terminate le gare valide per il 42esimo e ultimo turno di Serie B, col Frosinone che ha pareggiato la gara contro il Foggia spedendo il Parma in Serie A. La formazione di mister D'Aversa conquista così il secondo posto, alle spalle dell'Empoli, e vola in Serie A. Questi i risultati:

Ascoli-Brescia 0-0

Bari-Carpi 2-0 - 27' Galano, 45' Brienza

Cesena-Cremonese 1-0 - 68' Kupisz

Cittadella-Pro Vercelli 2-0 - 72' Kouame, 78' Bartolomei

Empoli-Perugia 2-1 - 2' Di Carmine (P), 42' Caputo (E), 63' Donnarumma (E)

Frosinone-Foggia 2-2 - 36' Mazzeo (Fo), 68' Paganini (Fr), 73' aut.Rubin (Fr), 89' Floriano (Fo)

Novara-Entella 0-1 - 68' Crimi

Salernitana-Palermo 0-2 45' Chochev, 86' La Gumina

Spezia-Parma 0-2 - 11' Ceravolo, 61' Ciciretti

Ternana-Avellino 1-2 - 9' Signori (T), 39' Ardemagni (A), 45' Castald o (A)

Venezia-Pescara 0-0