Serie B, i risultati: vincono Frosinone e Parma, pareggia il Palermo

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminate le gare di Serie B, valide per il 41esimo turno del torneo cadetto. Questi i risultati al 90':

Brescia-Empoli 0-2 - 62' Caputo, 89' Donnarumma

Carpi-Cittadella 1-1 - 21' Schenetti (Ci), 42' Melchiorri (Ca)

Cremonese-Venezia 5-1 - 2' aut. Modolo (C), 45' rig. Litteri (V), 50' Piccolo (C), 81' Pesce (C), 94' Arini (C), 96' Macek (C)

Entella-Frosinone 0-1 46' Dionisi

Foggia-Salernitana 1-0 - 29' Mazzeo

Palermo-Cesena 0-0

Parma-Bari 1-0 - 59' Gagliolo

Perugia-Novara 1-1 - 22' Volta (P), 65' Moscati (N)

Pescara-Ascoli 0-1 - 18' Bianchi

Pro Vercelli-Ternana 2-1 42' rig. Vives (P), 69' Germano (P), 77' Carretta (T)