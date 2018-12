Serie B, il 17.mo turno - Riscatto cercasi per Palermo e Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diciassettesima giornata di Serie B che ha preso il via ieri con la bella sfida tra Ascoli e Brescia, conclusa con il risultato di 1-1 (reti di Rosseti e Bisoli). Previsto tanto spettacolo, con il resto delle gare che si giocherà tra oggi e domani.

LE DUE GARE ODIERNE - Ad esempio spicca Livorno-Verona, match tra due compagini che vantano anni ed anni di Serie A alle spalle. Il momento, però, è delicato per entrambe: i toscani, con un cambio di guida tecnica sul groppone, vogliono dare continuità agli ultimi due fantastici risultati (la vittoria per 3-1 contro il Foggia e l'1-1 di Palermo) e abbandonare l'ultimo posto in classifica; gli scaligeri, invece, sono in piena zona play-off, ma distanti cinque punti dal primo posto, obiettivo primario. L'altra sfida vedrà di fronte Cremonese e Carpi, divisi da sei punti in classifica (rispettivamente 19 e 13 quelli conquistati in 15 giornate).

LA RISPOSTA DELLE BIG - Riscatto cercasi per Palermo e Lecce. I rosanero faranno visita all'insidiosissimo Spezia, che tra le mura amiche ha lasciato agli avversari solo cinque punti in sette gare. I salentini, invece, ospiteranno al "Via del Mare" il Padova di Foscarini, che non vince da oltre un mese e arriva da tre sconfitte consecutive. La squadra di Liverani, inoltre, approfitterebbe della sosta della compagine allenata da Pillon per staccarla in classifica.

LE ALTRE - La prima dopo il cambio di allenatore per Salernitana e Foggia, l'una di fronte all'altra: Padalino, però, a causa di un turno di squalifica da scontare guarderà la gara dalla tribuna, pronto al debutto Gregucci. Si preannuncia spettacolo e pioggia di gol al "Tombolato" per Cittadella-Perugia, mentre a Venezia va in scena un vero e proprio scontro diretto per la salvezza tra la squadra di Zenga ed il Cosenza. Il posticipo serale sarà Benevento-Crotone, due formazioni in cerca di un sorriso.

Venerdì 21 dicembre:

Ascoli-Brescia 1-1 (Rosseti, Bisoli)

Sabato 22 dicembre:

Cremonese-Carpi

Livorno-Hellas Verona

Domenica 23 dicembre

Salernitana-Foggia (12.30)

Cittadella-Perugia

Lecce-Padova

Venezia-Cosenza

Spezia-Palermo (17.30)

Benevento-Crotone (21.00)