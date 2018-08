Serie B, il 1° turno - Si parte, tra polemiche e incertezza. Format inedito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un'estate tumultuosa riparte la Serie B, e lo fa con un format inedito, seppur provvisorio, almeno per il momento: diciannove squadre, nove match per turno e una compagine a riposo a rotazione. La sfida inaugurale del friday night tra Brescia e Perugia si è conclusa con un pari. Nella giornata di oggi andranno in scena altre tre gare: il Palermo di Tedino riparte dalla delusione play-off e vola a Salerno, il Venezia del nuovo corso Vecchi esordirà in casa contro lo Spezia, per la Cremonese c'è l'insidia Pescara. Poker d'incroci domenica: apre l'Hellas, che vuole partire con il piede giusto e proverà a farlo contro il neopromosso Padova. C'è un Everest da scalare per il Foggia: otto punti di penalizzazione in un campionato già alleggerito di tre squadre suonano quasi come una condanna, la mission impossible prenderà il via nello scontro con il Carpi. Il ritorno in cadetteria del Crotone avverrà a Cittadella, Ascoli-Cosenza è - quantomeno sulla carta - una sfida alla pari tra due formazioni con affini ambizioni di salvezza. Chiude il quadro Benevento-Lecce, in programma al Vigorito lunedì alle 21.