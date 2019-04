Serie B, il 34° turno - Pasquetta in campo, tanti big-match in vetta

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

La Serie B scende in campo anche nel tradizionale lunedì di Pasquetta per il suo trentaquattresimo turno, che vedrà tanti match interessanti specialmente per quanto riguarda le prime posizioni di classifica. Ad aprire la giornata ci penserà la gara delle 15 tra Verona e Benevento, big match play-off tra due compagini reduci da una sconfitta: gli scaligeri, a quota 48 in classifica, viene da una sconfitta contro il Palermo due settimane fa prima di aver osservato un turno di riposo, così come i sanniti che la scorsa settimana hanno perso 2-1 sempre contro i rosanero. Alle ore 18 sarà invece il turno della capolista Brescia che ospiterà al Rigamonti una Salernitana rigenerata dal successo interno sul Cittadella che ha avvicinato i granata alla salvezza.

Il resto delle squadre scenderanno invece tutte in campo alle ore 21. Il Cittadella, in cerca di riscatto, ospiterà una Cremonese non ancora del tutto salva, mentre il Lecce cercherà di mantenere la seconda piazza nella trasferta di Perugia, contro i grifoni in corsa per un posto tra le prime otto. Il Palermo giocherà al Barbera contro il fanalino di coda Padova cercando l'assalto al secondo posto, mentre il Pescara farà visita al Carpi. Scontro diretto in fondo alla classifica tra Foggia e Livorno, appaiate a quota 30 punti e a meno quattro dalla salvezza. Completano il quadro Cosenza-Spezia e Ascoli Venezia, con i lagunari che vogliono portarsi fuori dalla zona play-out, approfittando del turno di riposo osservato dal Crotone, che sopravanza gli uomini di Cosmi di appena una lunghezza.