Serie B, il Venezia ferma il Palermo: 1-1, Struna risponde e Segre

Finisce 1-1 il match di Palermo tra la squadra di Stellone e il Venezia, anticipo della nona giornata della Serie B. Ed è un punto meritato per la formazione di casa, che rimonta lo svantaggio segnato da Segre con la rete di Struna al 90'. I rosanero erano rimasti in 10 uomini al 64' per l'espulsione di Trajkovski. Con questo punto, il Palermo si issa in seconda posizione solitaria, scavalcando il Verona, a tre punti dal Pescara capolista. I lagunari allenati da Zenga. invece, conquistano il secondo pareggio consecutivo e si portano a quota 6, agganciando il Padova al quindicesimo posto.