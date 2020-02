© foto di Giuseppe Scialla

Pescara e Cosenza non si fanno male nel primo tempo dell’anticipo di Serie B. Nel primo quarto d’ora di gioco un’occasione per parte con Maniero per gli abruzzesi e Riviere per i calabresi che però non inquadrano la porta. Poco prima della mezz’ora arriva un’altra occasione per gli ospiti con D’Orazio che impegna Fiorillo. Nel finale invece l’episodio che può cambiare al gara con Palmiero che si becca due gialli in pochi minuti (molto dubbio il primo). A chiudere il primo tempo la traversa colpita da Pierini, subentrato a Riviere infortunato.