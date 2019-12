Serie B, Spezia-Salernitana - Si rivede Ragusa, nessuna novità per Ventura

Antonino Ragusa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si concluderà al Picco questo pomeriggio il 2019 di Spezia e Salernitana, avversari in una gara che promette scintille. Da un lato i liguri che non stanno vivendo un gran momento e vengono da due 0-0 consecutivi che hanno fatto scivolare gli Aquilotti a -5 dai play-off, pur con una gara in meno da recuperare. Dall'altro la Salernitana di mister Ventura in ripresa dopo un novembre da incubo, in grado di ottenere sette punti nelle ultime tre gare, battendo Entella e Pordenone e pareggiando contro l'Empoli, un ruolino che ha permesso ai granata di riagganciare l'ottava piazza in classifica. Ad arbitrare la gara sarà il signor Luca Massimi della sezione di Termoli.

COME ARRIVA LO SPEZIA - I liguri dovranno rinunciare allo squalificato Erlic, espulso a Chiavari, ma possono contare sui recuperi di Maggiore, Ragusa e Marchizza. Contro la Salernitana sarà ancora 4-3-3: davanti a Scuffett ci sarà la coppia Capradossi-Terzi, con Marchizza e Ferrer sulle corsie esterne; a centrocampo spazio a Bartolomei, Mastinu e uno tra Maggiore e Mora; in avanti, infine, Ragusa completerà il tridente accanto a Gudjohnsen e uno tra Ricci e Gyasi.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Ormai cronica situazione di emergenza per gli uomini di Ventura, che dovranno fare ancora a meno dell'acciaccato Pinto e di Migliorini, colpito da problemi gastroentestinali, oltre a Mantovani, Giannetti e Cerci che non si rivedranno prima del 2020. Confermato il consolidato 3-5-2: difesa costretta con Karo, Billong e Jaroszynski; a centrocampo dovrebbero essere confermati Dziczek, Akpa Akpro e Kiyine, che hanno ben figurato contro il Pordenone, mentre Lombardi e Cicerelli presidieranno gli esterni; in avanti confermato il tandem Djuric-Gondo.