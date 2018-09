Serve fantasia? I migliori centrocampisti/esterni offensivi svincolati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calciomercato è chiuso ormai in tutte le principali leghe europee, ma chi avrà bisogno di fantasia sulla trequarti potrà ancora attingere dal mercato degli svincolati. Quello, con alcuni nomi di un certo spessore, resterà aperto ancora per diversi mesi, fino alle 19 del 31 marzo 2019.

Ma tra i fantasisti chi c'è libero sul mercato? Il nome più interessante è senza dubbio quello di Samir Nasri, ex stella di Arsenal e Manchester City. A gennaio ha sognato il suo ingaggio il Benevento, poi il talentuoso calciatore francese - ancora 30enne - non ha trovato l'accordo restando così svincolato.

Altro nome interessato è quello di Adam Maher, 25 anni, che ai tempi del PSV Eindhoven sembrava un nuovo enfant prodige del calcio olandese. L'ultima stagione al Twente non ha girato per il verso giusto, ma l'età è dalla sua parte.

Esterni offensivi di spessore, liberi da vincoli contrattuali ci sono nomi decisamente interessanti: dall'ungherese Balazs Dzsudzsak a Bakary Sako, passando per Yohann Mollo e Isaac Cuenca, giocatore cresciuto nella cantera del Barcellona.

Tornando ai trequartisti, svincolato anche un calciatore transitato in Italia solo per una stagione: il greco Sotiris Ninis. Libero da vincoli contrattuali anche il brasiliano Sammir, ex stella della Dinamo Zagabria reduce dall'avventura in Cina.