Serve tempo per Koulibaly-City. Gli inglesi prima devono vendere Stone

Rallentamento all'orizzonte nella trattativa per la cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City. Secondo quanto riportato dai colleghi della Rai, infatti, i Citizens prima di dare l'affondo decisivo per il senegalese del Napoli dovrà cedere uno dei suoi big della retroguardia, con John Stone in pole position visto l'interesse del Barcellona e non solo.