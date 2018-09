Serve un centravanti? I migliori numeri 9 attualmente svincolati

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il calciomercato è chiuso ormai in tutte le principali leghe europee, ma chi avrà bisogno di un centravanti potrà ancora attingere dal mercato degli svincolati. Quello, con alcuni nomi di un certo spessore, resterà aperto ancora per diversi mesi, fino alle 19 del 31 marzo 2019.

Ma tra i centravanti chi c'è libero sul mercato? Il nome in cima alla lista, quello più costoso, è Karim Ansarifard, stella dell'Iran di Queiroz all'ultimo Mondiale. Altro nome di grido è quello dell'ivoriano Lacina Traoré, che nell'ultima stagione non ha fatto bene con la maglia dell'Amiens. Ma vanta una carriera di tutto rispetto, ed è ancora nel pieno della sua maturità calcistica: 28 anni.

Trensette anni, Dimitar Berbatov è centravanti che a più riprese nel corso della sua carriera ha sfiorato il trasferimento in Italia. Il centravanti bulgaro, reduce dall'avventura indiana, non ha intenzione di smettere. Vicino al trasferimento in Italia qualche anno fa ci fu anche Nilmar, 34 anni. Il bomber brasiliano, il cui ritorno in patria con la maglia del Santos non ha funzionato, è molto noto in Medio-Oriente dove ha speso i migliori anni della sua carriera.

Ancora libero anche Mauricio Pinilla, che ieri ha visto definitivamente tramontare la trattativa coi messicani dell'Atlas. Tra i sudamericani da tenere d'occhio anche il brasiliano Wanderley e Túlio de Melo, ex Palermo.

C'è anche una lunga e interessante colonia di centravanti africani liberi e pronti all'uso. Giocatori che in molti casi hanno anche trascorsi importanti nei club europei: da Prejuce Nakoulma a Jerry Mbakogu, passando per Emmanuel Emenike e Victor Anichebe. E Gabriel Agbonlahor, centravanti nato a Birmingham ma di padre nigeriano che ha vestito anche la maglia dell'Inghilterra.

E gli italiani? Il più interessante è senza dubbio Giuseppe Rossi. Senza contratto anche Alberto Gilardino, Guido Marilungo e Antonio Floro Flores (vicinissimo alla Casertana).