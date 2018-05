Serve un gol per dirsi addio? Lichtsteiner, Caldara e il rigore sbagliato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ma Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore". De Gregori, in certi casi, torna sempre d'attualità. Non hanno avuto paura, Stephan Lichtsteiner e Mattia Caldara, ma il rigore l'hanno comunque sbagliato. Destini incrociati, la Juve comune denominatore: lo svizzero la lascerà, dopo sette stagioni e sette scudetti. L'italiano l'abbraccerà, promesso sposo di Rugani per la coppia difensiva dei prossimi dieci anni.

Prima del futuro, un addio. Che i due volevano celebrare come poche volte riesce a un difensore: un gol. Quale miglior occasione di un rigore? Per la verità, ne aveva più bisogno Lichtsteiner: zero gol in stagione per il pendolino di Adligenswil. Tanto affezionato alla Juve e al suo pubblico, da prendersi la standing ovation anche senza cambi. E senza far arrabbiare Allegri: la Juve, in fin dei conti, ha vinto comunque.

A differenza dell'Atalanta, che saluta la stagione con una sconfitta. Non a caso, Gasperini si è arrabbiato col proprio centrale: non doveva batterlo Caldara, quel rigore lì. Anche perché, a differenza di Lichtsteiner, di gol ne ha già segnati tre in stagione, dieci in due anni: un vizietto che il ragazzone di Bergamo ha nelle proprie corde, e che si porterà dietro nel trasferimento a Torino. Due difensori, due rigori sbagliati: serve un gol per dirsi addio? Se sei uno che li deve evitare, verrebbe da dire di no. Ma vallo a spiegare al cuore.