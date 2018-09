Serve un mediano? I migliori centrocampisti attualmente svincolati

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il calciomercato è chiuso ormai in tutte le principali leghe europee, ma chi avrà bisogno di un centrocampisti potrà ancora attingere dal mercato degli svincolati. Quello, con alcuni nomi di un certo spessore, resterà aperto ancora per diversi mesi, fino alle 19 del 31 marzo 2019.

Ma tra i centrocampisti chi c'è libero sul mercato? Il nome più interessante è quello di Miguel Veloso, giocatore reduce dall'avventura al Genoa che in questi giorni sta trattando con il Siviglia. Libero da vincoli contrattuali anche Claudio Yacob, giocatore reduce da una lunga avventura in Inghilterra con la maglia del West Bromwich.

Classe '90, Jan Kirchhoff - sette presenze col Bayern Monaco nella stagione 203/14 - è senza contratto dopo una sfortunata avventura al Bolton. Cercano riscatto anche tre ex Udinese: i brasiliani Willians e Marquinho e il centrocampista ellenico Panagiotis Kone. Attenzione anche al nome di André Martins, 28enne libero da vincoli contrattuali dopo l'avventura in Grecia con l'Olympiacos (è a un passo dal Legia Varsavia).

Scommessa fallita dell'Arsenal, il brasiliano Denilson è senza contratto dopo l'avventura negli Emirati Arabi Uniti con l'Al-Wahda. Ha rescisso in tempo per trovare squadra Gianluca Gaudino, figlio d'arte che al Chievo non ha reso secondo le aspettative.

Si allenano in attesa di un accordo anche centrocampisti di spessore internazionale del calibro di Mathieu Flamini, Alberto Aquilani e Arnold Mvuemba. Florian Martin è alla ricerca di nuove sfide dopo le tre stagioni al Sochaux, così come l'ex Genoa Serge Gakpé dopo la stagione all'Amiens.

E gli italiani? Oltre al già citato Aquilani, ci sono Fabrizio Paghera, Luigi Giorgi e Federico Moretti, calciatore vicinissimo al Livorno.