"Serviva un piano B, ma Conte non lo aveva". Rivedi il botta e risposta tra Capello e il tecnico

"C’è un problema di gioco per l'Inter in Europa? Lo Shakhtar ha stravolto un sistema di gioco che per loro è ‘l’Ave Maria’, chi gioca contro di noi stravolge ogni volta il proprio sistema per pararci, quindi che problemi di gioco ci sono? Ci hanno affrontato in maniera diversa rispetto a quando li abbiamo battuti 5-0". Queste le parole di Antonio Conte, a Sky Sport, nel post gara di Inter-Shakhtar 0-0 che ha eliminato i nerazzurri dall'Europa. Dagli studi, ecco il commento dell'opinionista Fabio Capello che interviene rivolgendo una domanda all’allenatore: "Visto che vi studiano, tu non hai mai un piano B per ribaltare le situazioni? Io non l’ho visto stasera…".

Rivedi il video con le parole di Capello: