Serviva una reazione così. Ma il progetto Gattuso passa per il regista

E' la vittoria che serviva. Un successo arrivato dopo una prima frazione largamente insufficiente, che ha visto il Sassuolo giocare meglio, dominare e rientrare negli spogliatoi col risultato di 1-0. Vantaggio che andava stretto ai neroverdi perché nella prima frazione il Napoli non è pervenuto: con una squadra vuota nella testa e nelle gambe, con un regista che non è un regista e, di conseguenza, senza il controllo di un pallone stabilmente tra i piedi dei giocatori avversari.

Poi il fulmine a ciel sereno. Una invenzione di Allan nell'area avversaria dopo una verticalizzazione di Zielinski e un bel velo di Milik che al Mapei Stadium ha regalato un ultima mezz'ora dal canovaccio totalmente differente rispetto a quanto visto nei primi 57 minuti di gioco. Il Napoli, da quel momento in poi, è stato protagonista assoluto del match. Ha costruito palle gol in serie e al 94esimo, all'ultima occasione utile, è stato premiato con l'autorete del definitivo 2-1.

Difficile dire se questa mezz'ora possa essere l'inizio di una nuova storia. Prematuro azzardare teorie perché stasera il Napoli è tornato al successo dopo oltre due mesi, ma l'unica certezza è che a questa squadra serviva una vittoria così, sudata e ottenuta all'ultimo respiro, per ridare un minimo di serenità a un gruppo che da inizio stagione ne ha vissute di cotte e di crude.

Però, anche una serata positiva ha palesato i limiti di un Napoli che ha richiamato Gattuso per tornare al 4-3-3 ma stasera ha avuto la conferma che il fulcro di questo modulo non può essere Fabian Ruiz, uno dei peggiori. "Il cambio modulo ci porta a pensare in altra maniera, vedremo il da farsi. Se dovessimo continuare così occorrerà un centrocampista in più e vedremo le opportunità che ci saranno", ha detto nel pre-partita il ds Cristiano Giuntoli. Parole confermate anche da questi ultimi 90 minuti del 2019: per un nuovo anno totalmente diverso l'acquisto di un regista è necessario. Già dai primi giorni di gennaio.