Servono due gol in 45 minuti per passare il turno. La Juve su twitter: Crediamoci!"

Servono due gol in 45 minuti per passare il turno.

Servono due gol alla Juventus per staccare il pass per i quarti di finale di Champions League nel secondo tempo della sfida contro l'Olympique Lione. Dopo 45 minuti All'Allianz Stadium la partita è sul'1-1, un risultato che in virtù della vittoria per 1-0 dell'OL nel match d'andata costringe la squadra di Sarri a dover vincere con due gol di scarto se vuole passare il turno. "C'è una ripresa ancora tutta da giocare! Uno a uno il parziale all'Allianz Stadium. Forza ragazzi, crediamoci!", il tweet ufficiale della Juventus dopo il duplice fischio.