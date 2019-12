© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sesto Pallone d'Oro per Lionel Messi, che stacca Cristiano Ronaldo in questa graduatoria più che speciale. Via Twitter, il Barcellona ha celebrato in maniera piuttosto chiara il suo numero 10: "GOAT". Per chi non lo sapesse, si tratta dell'acronimo di Greatest Of All Times: il più grande di tutti i tempi.