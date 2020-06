Setien allontana l'Inter da Vidal: "Giocatore che dà tanto al Barça, sono molto soddisfatto di lui"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Leganés, mister Quique Setién ha voluto ulteriormente spegnere i rumors di mercato su Arturo Vidal: "È un giocatore che trasmette energia a tutta la squadra, ci aiuta tanto in campo e contro il Maiorca l'altro giorno ha subito messo la gara in discesa andando a segno. Vidal ha un profilo che è necessario in qualsiasi club. Sono molto soddisfatto del suo rendimento", le parole del tecnico del Barcellona sull'obiettivo ormai datato dell'Inter.

Vidal, in scadenza di contratto coi blaugrana a giugno 2021, sta progressivamente diventando un fedelissimo dell'allenatore, a differenza degli altri due centrocampisti Ivan Rakitic e Arthur.