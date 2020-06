Setien: "Giocare in campo neutro col Napoli sarebbe uno svantaggio, l'andata fu al San Paolo"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani col Maiorca, mister Quique Setien ha parlato anche della possibilità di giocare in campo neutro la gara valida per gli ottavi di finale di Champions contro il Napoli: "Al momento sono tutte supposizioni, vediamo cosa sarà deciso. Sicuramente saremmo un po' svantaggiati dal giocare contro il Napoli in campo neutro, visto che loro hanno avuto la possibilità di disputare l'andata al San Paolo. Se alla fine sarà così, lo accetteremo comunque. Partiamo sempre con le stesse opzioni degli altri, sia nella Liga che in Europa, però noi abbiamo il migliore al mondo...", le parole del tecnico del Barcellona.

L'andata tra Napoli e Barcellona, disputata al San Paolo il 25 febbraio, è finita 1-1; il ritorno si sarebbe dovuto disputare al Camp Nou il 18 marzo, ma è stato rinviato a causa dell'emergenza Coronavirus.