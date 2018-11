Setién: "Mi aspetto il miglior Milan, quello visto nelle ultime tre partite"

Fonte: dall'inviato a Siviglia

Il tecnico del Betis, Quique Setién, interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan:

Cosa si aspetta dal Milan?"Avranno analizzato la partita dell'andata e cercheranno di migliorarla. Non so se faremo cambio di sistema, vedremo domani. Mi aspetto il miglior Milan, quello che ha vinto le ultime tre partite".

Farete tanti cambi visto che avete a breve la sfida contro il Barcellona?"No, penso adesso a questa partita e quello che ci interessa veramente è vincere questa partita, qualificarci. Poi verrà il Barcellona, che avremo in testa. Poi ci sono giocatori sicuramente stanchi. Vedremo dopo l'ultimo allenamento".

Questa può essere la sfida decisiva per la vostra qualificazione: "Anche un pari sarebbe un buon risultato ma puntiamo alla vittoria, considerando che se l'Olympiacos non dovesse vincere saremmo qualificarci. Ma non sto pensando a questo, proveremo a fare una partita come quella d'andata e vincere".

Sui fischi: "Dobbiamo isolarci, dobbiamo provare che i giocatori non si fanno condizionare e danno il massimo anche in situazioni difficili. Capisco la frustrazione da parte delle persone, dobbiamo accettarlo e andare avanti, credendo in ciò che stiamo facendo, trasformando i fischi in applausi".