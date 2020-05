Setien: "Scambio Pjanic-Arthur? Non so niente. Il brasiliano vuole restare e lo capisco"

Le voci del possibile scambio tra Juventus e Barcellona tra Pjanic e Arthur continuano a circolare e il tecnico dei blaugrana, Quique Setien, a La Gazzetta dello Sport, ha affermato: "Parlo molto spesso con i miei dirigenti e nessuno mi ha mai detto nulla al proposito. Tra l’altro Arthur ha dichiarato già due volte che vuole restare al Barça e lo capisco perfettamente, al suo posto la penserei come lui: non lascerei una squadra come questa, la possibilità di avere al fianco il miglior giocatore del mondo. Pjanic è un ottimo giocatore ma oggi parlare di mercato è azzardato. La stragrande maggioranza delle società dovrà riadattare i propri budget, il danno sofferto dal movimento è enorme e sarà necessaria una ristrutturazione profonda. Le grandi quantità di denaro che ultimamente si stavano pagando per i giocatori non saranno più plausibili, almeno a breve termine".