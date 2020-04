Setien spegne i sogni di mercato dell'Inter: "Messi terminerà la carriera al Barcellona"

Intervistato da TV3, Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha spento i sogni di mercato dei tifosi dell'Inter, a cui è stato avvicinato nelle scorse settimane il fuoriclasse Lionel Messi. L'allenatore ex Betis invece si dice convinto che l'asso terminerà la sua carriera in maglia blaugrana: "Siamo sicuri che Messi finirà la sua carriera al Camp Nou. Acquisti e cessioni? Non sono favorevole a una rivoluzione. È vero che dovremo prendere dei giocatori che ci diano qualcosa in più, ma non perché quelli che abbiamo vadano male o siano stanchi".