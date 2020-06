Setien su Arthur: "Non deve farsi distrarre. Non penso al futuro, sono contento di lui"

vedi letture

Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha parlato dell'ormai imminente ripresa del campionato spagnolo a Radio Catalunya: "Il calcio è abbastanza marginale, tutti avrebbero voluto ancora una settimana per allenarsi. Ci sono state molte sessioni che sembravano irreali. Saremo tutti sullo stesso livello. Messi ci sarà a Maiorca, è stato fermo per precauzione ma non ci sono mai stati dubbi. Suarez invece non giocherà tutta la partita, sarebbe sconsiderato permettere una cosa simile. Non so se ci sarà dal 1' o se entrerà a partita in corso, sta bene ma dobbiamo evitare rischi. Un minimo problema può far saltare 3-4 gare. Lui è straordinario, pressa sugli avversari, fa movimento, è efficace. Griezmann? Sono soddisfatto di lui".

La situazione di Arthur: "Sono molto contento, sta cercando di assimilare quello che gli chiedo. È in ottima forma e ha entusiasmo. Non mi fermo a pensare a quello che potrà succedere perché abbiamo due competizioni da affrontare e tante sfide ravvicinate. Dico a tutti di concentrarsi e di non farsi distrarre da altre cose, che non aiutano a giocare bene".