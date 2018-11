Sette gare in 28 giorni, dicembre di fuoco per il Genoa

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Derby archiviato, si volta pagina. Il Genoa è tornato ad allenarsi ieri al “Signorini” di Pegli per preparare il prossimo match di campionato. La stracittadina alle spalle ha naturalmente lasciato ottime indicazioni a mister Ivan Juric sia per quanto riguarda l'intensità del match e della prestazione in sé, sia per il ritorno al gol di un elemento cardine per l'attacco come Piatek. La squadra è apparsa viva, ha combattuto come i tifosi - giunti in massa alla rifinitura - avevano chiesto. L'amaro in bocca è nel risultato, come ha sottolineato il mister in conferenza stampa, viste le occasioni ghiotte create e non capitalizzate, anche per la bravura di Audero. Le fatiche per i rossoblu però sono solo agli inizi. Un ultimo mese di fuoco è alle porte per Criscito e compagni, prima della pausa di tre settimane di gennaio. Un calendario tosto, denso di appuntamenti e che vedrà il Grifone impegnato sette volte in 28 giorni.

SI PARTE COL TORO, SI CHIUDE CON LA FIORENTINA - Si parte domenica prossima alle 15 all'Olimpico-Grande Torino contro i granata di Walter Mazzarri, reduci dal pareggio di lunedì sera contro il Cagliari. Giovedì alle 18 si torna al “Ferraris” per il quarto turno di Coppa Italia contro l'Entella mentre tre giorni dopo, sempre a Marassi e sempre alle 18, arriverà la SPAL. Il Genoa tirerà il fiato un po' fino al 16 dicembre quando, calcio d'inizio alle 20.30, farà visita alla Roma di Di Francesco. Mister Juric avrà ancora sei giorni di tempo per preparare l'impegno pre-natalizio contro l'Atalanta. Poi ci sarà il primo boxing-day contro il Cagliari alla Sardegna Arena il 26 dicembre per poi salutare il 2018 davanti al proprio pubblico il 29 dicembre alle 15 contro la Fiorentina.

GLI IMPEGNI DI DICEMBRE

2 dicembre ore 15.00: Torino-Genoa

6 dicembre ore 18.00: Genoa-Entella Coppa Italia

9 dicembre ore 18.00: Genoa-Spal

16 dicembre ore 20.30: Roma-Genoa

22 dicembre ore 15.00: Genoa-Atalanta

26 dicembre ore 15.00: Cagliari-Genoa

29 dicembre ore 15.00: Genoa-Fiorentina