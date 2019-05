© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande impatto del Liverpool che va subito in vantaggio. Errore grave di Jordi Alba, ne approfitta Mané che mette in moto Jordan Henderson: il piattone del capitano dei Reds è sventato da ter Stegen, ma sul rimbalzo Origi arriva prima di tutti, depositando in rete. Il Barcellona è sotto 1-0 al settimo.