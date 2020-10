Sette minuti per Rugani, diciassette per De Sciglio. Ma è solo l'inizio della Ligue 1

Sette minuti per Rugani, novantanove per Dalbert, diciassette per De Sciglio. Gli “italiani” in Francia non sono ancora riusciti a lasciare il segno nella Ligue 1, anche se l’ex interista è riuscito a giocare la partita intera nella sfida di Champions League con il Krasnodar, nel pareggio 1-1 di martedì sera. Anche la conoscenza del campionato e dell’ambiente può avere influito, visto che Dalbert dopo l’esperienza al Nizza è ancora molto valutato.

RUGANI E DE SCIGLIO - I due ex juventini vogliono provare a ripartire dopo qualche annata in panchina di troppo, ma nelle prossime settimane verranno valutati con più facilità. Rugani è entrato in campo a sette dalla fine contro il Digione, nel pareggio 1-1, mentre ha saltato la sfida contro il Krasnodar. Invece De Sciglio è entrato al minuto settantatré, comunque presente nella vittoria per 2-3 contro lo Strasburgo. Un tackle deciso su Bellegarde, un cross per Depay, un impatto discreto con la sua nuova realtà.